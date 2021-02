Recovery: Confcommercio, 'bene Draghi su riforma fisco'

23 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 23 feb. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio Mario Draghi, anticipando alle Camere l'orientamento del nuovo Governo, in riferimento alla "riforma fiscale, che è alla base della ricostruzione economica, ha tracciato la linea - che condividiamo – della necessità di un intervento complessivo sul sistema tributario, che escluda cambiamenti di tasse 'una alla volta'". Così il vicepresidente vicario di Confcommercio Lino Stoppani durante un'audizione sul Pnrr al Senato. "Una ragione in più, e davvero rilevante, – ha detto - per aprire la definizione della strategia del Piano e delle sue connessioni tra buoni investimenti e buone riforme all'apporto di istituzioni e corpi intermedi".

Quanto alla governance del Pnrr che verrà incardinata nel Mef “con la strettissima collaborazione dei Ministeri competenti che definiscono le politiche e i progetti di settore” ha detto Stoppani citando ancora le parole di Draghi, al riguardo "segnaliamo l'opportunità di recuperare la già avanzata ipotesi di 'Comitato per la responsabilità sociale', che annoveri la presenza anche di rappresentanti delle forze sociali, con un ruolo di monitoraggio e di proposta ai fini della migliore attuazione del Piano".