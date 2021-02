Effetto lockdown da zumba a pilates sul web boom ricerche attrezzi per forma fisica

23 febbraio 2021 a

Roma, 23 feb. (Labitalia) - Sul web è boom di ricerche di attrezzi per la forma fisica. A dirlo Trovaprezzi.it, il comparatore di prezzi online leader in Italia, che ha realizzato uno studio dedicato allo sport, evidenziando come gli italiani nei lunghi mesi di lockdown, nonostante la chiusura prolungata di palestre, piscine e centri sportivi, non abbiano trascurato la forma fisica e come abbiano trovato nel web un validissimo alleato per allenarsi tra le mura domestiche e combattere stress e ansia da isolamento.

Il 2020 ha visto un boom di acquisti online di attrezzature e abbigliamento sportivo, oltre che il dilagante fenomeno di app e video tutorial sui diversi social per corsi adatti a tutte le età e esigenze: dalla zumba al pilates, passando per lo yoga in gravidanza.

Medici ed esperti suggeriscono che sono sufficienti anche solo 15 minuti al giorno di esercizi fisici per ritrovare benessere e sciogliere la tensione, ma anche tonificare e bruciare calorie. Il Ministero della Salute ha dedicato persino una guida per l'attività fisica degli adolescenti da svolgere in casa (da soli o con i genitori, oppure via chat con gli amici).

In cima alla classifica delle macchine più ricercate online compaiono i tapis roulant, soprattutto durante i primi mesi di lockdown: nel solo mese di marzo 2020 sono state circa 200mila le ricerche (+1586% rispetto al marzo 2019). La crescita resta rilevante per tutto l'anno con picchi ad aprile (circa 86mila ricerche e +658% rispetto ad aprile 2019) e novembre (con oltre 137mila ricerche e +413% rispetto allo stesso mese del 2019), in concomitanza con i cambi di stagione solitamente caratterizzati da un aumento di iscrizioni presso i centri sportivi.

Anche cyclette e fitness bike sono tornate in auge a causa della chiusura di palestre. Con circa 234mila ricerche totali nell'intero 2020, la categoria dedicata alle cyclette ha registrato un incremento del 144% rispetto al 2019, concentrato maggiormente nei mesi di marzo (circa 54mila ricerche e +659%) e aprile (oltre 40mila e +545%). I prodotti più di tendenza sono la JK Fitness JK526 (disponibile a partire da circa 400 euro), ma anche cyclette più professionali come la Toorx BRX 100 acquistabile da circa 650 euro.

Medesima sorte è toccata agli accessori fitness come manubri di diverso peso (il prezzo parte da poco più di 3 euro per un manubrio da 1kg), kettlebell (a partire da 35 euro per un attrezzo da 10kg), tappetini (i prodotti più basici sono acquistabili a soli 5,50 euro), blocchi per yoga e cavigliere. Sono state oltre 331mila le ricerche totali nel 2020 con una crescita del 158% sull'intero 2019: anche in questo caso marzo (47mila ricerche, +313% su marzo 2019) e aprile (71mila con +609% rispetto all'aprile 2019) sono stati i mesi più caldi in termini di interesse da parte degli utenti.

Non tutti però hanno la fortuna di avere molto spazio a disposizione in casa, per cui le attrezzature più popolari sono state quelle poco ingombranti come cyclette da camera pieghevoli, tapis roulant salvaspazio e richiudibili. Everfit Bfk easy Slim è stata la cyclette più ricercata al prezzo di 200 euro. Stesso budget anche per l'acquisto di un tapis roulant slim: il più economico (a partire da 220 euro) è il modello Tfk-slim mag della Everfit.

E' evidente che per scegliere il modello più adatto alle proprie esigenze si devono analizzare sia caratteristiche tecniche che strutturali. Una pratica guida all'acquisto, realizzata dal team di esperti di QualeScegliere.it, spiega quali sono i 5 fattori decisivi da tenere in considerazione per un tapis roulant: dimensione della superficie di corsa, ammortizzazione, potenza del motore, velocità e inclinazione massima.

Per quanto riguarda poi gli accessori utili e versatili, tra i più desiderati negli ultimi mesi non sono mancati: il tappetino per il fitness o per lo yoga e pilates, le barre da muro per le trazioni e la spalliera svedese, oltre ai più tradizionali step e set di elastici.