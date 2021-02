Rep.Congo: sindaco Limbiate, 'ieri Attanasio aveva inviato a genitori video missione'

23 febbraio 2021 a

a

a

Milano, 23 feb. (Adnkronos) - I genitori di Luca Attanasio, l'ambasciatore nella Repubblica Democratica del Congo ucciso ieri in un attentato, ieri mattina alle 9 avevano ricevuto dal figlio una foto che lo ritraeva con il carabiniere Vittorio Iacovacci e un video della partenza della missione della World Food Program. Poco dopo, alle 12, hanno ricevuto la telefonata della morte del figlio. Lo racconta Antonio Romeo, sindaco di Limbiate, il paese in provincia di Monza e Brianza, dove Attanasio è cresciuto, "Si può solo immaginare lo strazio della famiglia", dice il sindaco, contattato dall'Adnkronos.

"Mi hanno fatto vedere sul telefono il video e le foto, ricevuti alle 9, e poco dopo, alle 12, sono stati avvisati della morte del figlio. Sono stravolti", continua Romeo, che questa mattina è andato a trovare i genitori di Attanasio. Nel paese, intanto, si stanno organizzando i funerali di Attanasio.

O, se verranno decisi i funerali di Stato, un momento di commemorazione. "Noi stiamo organizzando i funerali e stiamo pensando al centro sportivo, visto che in chiesa, con le normative anti-Covid, non ci sarebbe spazio per tutti". Se poi ci saranno le esequie di Stato, "organizzeremo un momento per ricordare il nostro Luca''.