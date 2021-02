DDN, leader globale di tecnologia e infrastruttura intelligente, annuncia un fatturato record di 400 milioni di dollari nel 2020

23 febbraio 2021 a

La principale azienda privata di storage dati continua ad espandere la sua portata globale e la sua leadership nel settore dell'IA di livello enterprise

CHATSWORTH, California, 23 febbraio 2021 /PRNewswire/ -- DDN®, tra i principali produttori globali di soluzioni di gestione dei dati multicloud e basate su intelligenza artificiale (IA), ha reso noto oggi un fatturato annuo record di 400 milioni di dollari per il 2020, oltre alla più alta redditività mai raggiunta finora. Con installazioni presso oltre 11.000 clienti e una rete globale fidelizzata di distributori e rivenditori, l'azienda ha registrato una crescita del fatturato del 52% dal 2018 al 2020 con i brand Tintri® e DDN. Il 2020 segna inoltre il quinto anno consecutivo di espansione dei clienti e crescita del fatturato e della redditività per DDN.

Sebbene la pandemia globale abbia influito sulle vite di miliardi di persone in tutto il mondo, le soluzioni di infrastruttura intelligente di DDN hanno rivestito un ruolo di vitale importanza per le organizzazioni scientifiche e di ricerca, contribuendo a identificare, prevenire, trattare e spianare la strada per debellare il COVID-19. I sistemi di storage di DDN implementati presso il St. Jude Children's Research Hospital e The Sanger Institute, strutture che fanno parte del consorzio COVID-19 Genomics UK (COG-UK), sono solo due esempi delle numerose organizzazioni di ricerca di rilievo che si affidano a DDN per elaborare in modo intelligente enormi quantitativi di dati e condurre a scoperte scientifiche importanti.

"Nel 2020, DDN ha registrato risultati finanziari di 400 milioni di dollari, i nostri migliori di sempre, e di questo dobbiamo essere grati ai nostri eccezionali clienti, partner e membri dei team di DDN. Inoltre, abbiamo aumentato i nostri investimenti in ricerca e sviluppo del 65% negli ultimi due anni, impegnandoci a introdurre innovazioni tecnologiche sul lungo termine", questo è il commento di Alex Bouzari, CEO e cofondatore di DDN. "Siamo molto orgogliosi di aver proposto tecnologie che hanno assunto un ruolo importante nello sviluppo di vaccini contro il COVID-19, con l'obiettivo di ridurre la diffusione degli effetti devastanti causati da questa malattia e salvare un numero sempre più cospicuo di persone".

Le soluzioni DDN sono state adottate da oltre 11.000 clienti su larga scala per applicazioni IA e di analisi, HPC, governative e accademiche. Il 30% dei produttori automobilistici e aerospaziali, il 40% delle principali banche di investimento, il 50% degli impianti petroliferi e gasdotti del mondo, il 70% dei principali 500 supercomputer e il 100% dei service provider globali utilizzano i prodotti e le soluzioni di infrastruttura intelligente di DDN. Insieme alla sua divisione Tintri Enterprise, DDN continua a innovare in nuovi e redditizi mercati, tra cui guida autonoma, IA e cloud ibrido, con un aumento del fatturato aziendale complessivo di oltre il 600% dal 2018.

Il reale valore di DDN e Tintri si misura con la volontà di aiutare i clienti a raggiungere un successo inestimabile con soluzioni di storage dati e infrastruttura intelligente avanzate, contribuendo a ridurre gli OPEX dei clienti fino al 95% e a consentire loro di conseguire risparmi globali annui sempre più consistenti. Le aziende di tutto il mondo sono tutte concordi nel considerare DDN come principale fornitore di infrastruttura intelligente e di storage di Big Data per soddisfare tutte le esigenze su vasta scala.

A proposito di DDN DDN è la più grande azienda privata di storage dati e il fornitore di spicco di soluzioni di infrastruttura e tecnologia intelligenti per le aziende su vasta scala, l'IA e l'analisi, l'HPC, i governi e le università. Con le sue aziende DDN e Tintri, la società propone soluzioni hardware e software di gestione dei dati basate su IA, oltre a framework di analisi unificati per risolvere le problematiche di business più complesse delle aziende globali con un uso intensivo dei dati. DDN fornisce ai clienti di livello enterprise soluzioni di storage dati e ambienti multicloud tra i più flessibili, efficienti e affidabili sul mercato. Negli ultimi vent'anni, DDN si è affermata come fornitore di gestione dei dati di elezione di oltre 11.000 imprese, governi e clienti del settore pubblico, incluse aziende di servizi finanziari, organizzazioni scientifiche, aziende manifatturiere ed energetiche, strutture di ricerca e fornitori di servizi web e cloud.

A proposito di Tintri Tintri, situata nella Silicon Valley, è una consociata interamente di proprietà di DataDirect Networks (DDN), la società di storage data-at-scale con capitale privato più grande del mondo. Garantisce risultati esclusivi nei data center di classe enterprise. L'infrastruttura intelligente basata su IA di Tintri apprende il vostro ambiente per dare impulso all'automazione. Gli insight analitici contribuiscono a semplificare e accelerare le vostre operazioni e a estrarre insight aziendali basati sui dati. Sono migliaia i clienti che hanno risparmiato milioni di ore di gestione utilizzando le soluzioni Tintri. Sta a voi scegliere la differenza. Per ulteriori informazioni sul portafoglio di soluzioni di Tintri, visitate https://www.tintri.com/products.

