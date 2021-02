Covid Emilia Romagna, oggi 1.588 contagi: il bollettino

23 febbraio 2021 a

(Adnkronos) - Sono 1.588 i nuovi contagi di Coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 23 febbraio. Si registrano altri 25 morti, un dato che porta a 10.393 il totale dei decessi nella regione. Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia Romagna ci sono stati 249.429 casi di Covid. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 35.010 tamponi. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 4,5%.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 580 nuovi casi, seguita da Modena (327); poi Reggio Emilia (118), Rimini (97) e Piacenza (93); quindi Cesena (82), Ravenna (79), Imola (78), Ferrara (51), Forlì (45) e infine Parma (38).

Il report settimanale sull'andamento dell'epidemia in regione contiene anche i dati di contagio in ambito scolastico. In particolare, i dati sono relativi a tutti i contagi che, sul territorio regionale, hanno interessato, a partire dal 14 settembre 2020, inizio delle scuole, fino al 21 febbraio 2021, rispettivamente studenti-alunni e docenti-operatori scolastici di servizi educativi 0-3 anni, scuole per l'infanzia, scuole primarie di I grado, scuole secondarie di I e II grado. Una tabella fotografa la situazione contagi in ambito scolastico nel periodo 7-21 febbraio 2021, nel quale si sono registrati 2.786 nuovi casi fra bambini e studenti-alunni dai servizi 0-3 anni alle superiori e 392 nuovi casi fra docenti e personale scolastico.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 1.339 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 202.311. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 36.725 (+224 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa sono complessivamente 34.486 (+193), il 94% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 196 (+2), 2.043 quelli negli altri reparti Covid (+29).