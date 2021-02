Calcio: domani contro Israele le azzurre cercano il pass per Euro 2022

23 febbraio 2021 a

Firenze, 23 feb. - (Adnkronos) - L'Artemio Franchi di Firenze si appresta ad ospitare un'altra serata a forti tinte azzurre. La Nazionale Femminile domani (ore 17.30, diretta su Rai2) sfiderà Israele nello stadio dove quasi tre anni fa festeggiò la qualificazione al Mondiale francese. Cambia la competizione, ma l'obiettivo è sempre lo stesso: vincere e conquistare il pass per l'Europeo che si terrà nell'estate del 2022 in Inghilterra.

Le premesse, nelle settimane che hanno preceduto questo fondamentale match, erano diverse e alquanto ingarbugliate, dato che si pensava che l'Italia - per rientrare tra le migliori seconde e qualificarsi alla fase finale di Euro 2022 senza passare dai temuti spareggi - avrebbe dovuto battere Israele con sei gol di scarto. Ma lo scenario, grazie al successo della Finlandia contro il Portogallo (Gruppo E), è totalmente cambiato: alle Azzurre ‘basterà' vincere segnando almeno due reti. Insomma, il destino della Nazionale è più che mai nelle mani e nei piedi delle ragazze di Milena Bertolini, contro un avversario ostico e aggressivo, ma in una situazione certamente meno difficile.

“Dobbiamo vincere a tutti i costi e quindi un po' di pressione c'è – ha dichiarato la Ct in conferenza stampa – per continuare il nostro percorso di crescita è fondamentale saper gestire queste pressioni. In questi giorni abbiamo lavorato bene, con entusiasmo e attenzione, studiando le caratteristiche avversarie e concentrandoci sui nostri punti di forza. Le ragazze hanno fatto il massimo, siamo pronte per questo appuntamento”. Contro le israeliane mancherà Alia Guagni, costretta a rinunciare nuovamente alla convocazione a causa di un infortunio . “Mi dispiace per Alia, è una delle calciatrici più forti che abbiamo e sappiamo quanto tenga alla maglia azzurra. Ci mancherà, giocheremo anche per lei”.