Ecommerce: TikTok e Shopify si alleano in Italia per aiutare imprese a ripartire

Roma, 23 feb. (Labitalia) - TikTok e Shopify uniscono le forze per supportare la digital transformation di migliaia di attività imprenditoriali, dalle pmi alle grandi realtà, aiutandole a innovarsi e a cogliere le enormi opportunità che derivano dalla nuova frontiera dello shopping online: il social commerce, ovvero la vendita di prodotti e servizi attraverso piattaforme digitali e social media, diventati oggi la nuova vetrina virtuale del commercio. È questo, in sintesi, l'obiettivo dell'alleanza tra TikTok, la destinazione leader per i video brevi da dispositivi mobili, e Shopify, una delle più avanzate piattaforme e-commerce all-in-one a livello globale, che è già attiva negli Stati Uniti da ottobre 2020 e da oggi si estende anche in Europa e in particolare in Italia, Francia, Spagna, Germania e Regno Unito.

Grazie all'accordo, le imprese che nel nostro Continente hanno scelto la piattaforma e-commerce Shopify per gestire il proprio negozio online potranno mettere in vendita i propri prodotti e servizi attraverso campagne pubblicitarie, dirette alla community di TikTok. E più nel dettaglio attraverso i cosiddetti Shoppable Ads, contenuti video che permettono di accedere direttamente allo shop online del brand. Il tutto in pochi e semplici clic, senza mai uscire dalla piattaforma Shopify.

In altre parole: per i merchant Shopify, è un'opportunità unica per raggiungere l'enorme community globale di TikTok che solo in Europa conta oltre 100 milioni di utenti attivi al mese, la cui crescita su tutte le principali fasce demografiche rende la piattaforma di video sharing la vetrina ideale per intercettare nuovi clienti e aumentare la notorietà del proprio brand, a prescindere dalla dimensione aziendale e dai prodotti o servizi offerti. Tanto più che, al momento, saranno gli unici a vendere su TikTok e quindi ad avere questo tipo di vantaggio. Un asset non da poco anche in ottica di ripartenza in seguito all'emergenza Covid-19.

Non solo. La partnership rappresenta, allo stesso tempo, un'occasione per dare un boost al proprio business, in un momento storico in cui l'e-commerce ha subito un vero e proprio colpo d'acceleratore complice l'emergenza pandemica che ha portato online moltissime realtà nel mondo. Soltanto in Italia, nel 2020 i merchant su Shopify sono cresciuti del 247% rispetto al 2019. E ancora, lo scorso anno, il volume lordo delle merci (Gmv) registrato dalle realtà su Shopify è cresciuto del +174% rispetto a quello precedente. La partnership rientra nell'offerta dedicata alle pmi di TikTok che, lo scorso anno, ha lanciato il TikTok Hub per le pmi, una nuova piattaforma a disposizione delle piccole e medie imprese che fornisce consigli e soluzioni semplici e convenienti per aiutare le imprese ad attrarre nuovi clienti e fidelizzare quelli esistenti, per far crescere il loro successo e sostenerne la crescita.

“La pandemia - commenta Paolo Picazio, Head of Market Development di Shopify - ha segnato un anno di trasformazione irreversibile per il commercio a livello globale, cambiando, da un lato, le modalità in cui gli imprenditori pensano, avviano e gestiscono la propria attività e, dall'altro, il modo in cui i consumatori scelgono di fare acquisti. Oggi, gli utenti, soprattutto i più giovani, comprano anche e soprattutto sui social media e sulle piattaforme digitali ed è lì che i brand devono farsi trovare. Siamo entusiasti della partnership con TikTok perché permetterà ai nostri merchant di godere di un servizio esclusivo ed entrare in contatto con nuovi clienti in una modalità assolutamente innovativa che siamo certi contribuirà alla crescita dei brand e ad aumentarne le vendite”.

“Gli ultimi 12 mesi sono stati estremamente difficili per tutti, in particolare per le aziende che a causa della pandemia hanno avuto problemi a raggiungere il proprio pubblico. Per questo siamo entusiasti della partnership siglata con Shopify, attraverso la quale siamo in grado di offrire ai loro merchant ulteriori possibilità di raggiungere un nuovo target di consumatori su TikTok e aumentare le vendite in modo semplice, efficace ed accurato”, dichiara Adriano Accardo, Managing director Global Business Solutions di TikTok Southern Europe.

“In un momento in cui le aziende stanno reagendo con grande creatività e forza innovatrice alle difficoltà e il social commerce si sta diffondendo sempre di più, i retailer hanno compreso che la community altamente creativa di TikTok si distingue rispetto a quella delle altre piattaforme. Siamo costantemente alla ricerca di modi nuovi e innovativi per connettere i brand con i nostri utenti e supportarne la digital transformation, e in quest'ottica Shopify rappresenta il partner ideale in questo percorso”, conclude.

Alcune realtà imprenditoriali italiane stanno già beneficiando dei vantaggi della partnership tra TikTok e Shopify. È il caso di Velasca, nata nel 2013 dalla combinazione della passione dei fondatori, Enrico e Jacopo, per l'artigianato con l'eccellenza del made in Italy. E con l'obiettivo di realizzare delle calzature da uomo di elevata qualità mettendo direttamente in contatto il produttore con il consumatore, bypassando i classici canali di distribuzione. Creato come brand pensato per il web, oggi, oltre all'e-commerce, conta 11 negozi in Europa e altri 5 in apertura nel 2021.

“A livello di marketing, il nostro obiettivo principale è quello di acquisire nuovi clienti. Per questo ci focalizziamo sui diversi canali e nell'individuare nuove piattaforme che ci mettano in contatto con i potenziali nuovi consumatori. In questo senso, il programma Beta lanciato da TikTok e Shopify rappresenta per noi una grande opportunità e siamo particolarmente soddisfatti delle soluzioni messe a disposizione dai loro team e dei risultati ottenuti sino a questo momento. Abbiamo registrato un aumento in termini di volume di traffico di qualità con una percentuale molto elevata di nuove sessioni (oltre il 95%). Siamo fiduciosi che questo porterà ad un impatto positivo sulle vendite e che potremo considerare TikTok una componente stabile del nostro marketing mix”, afferma Paola Parolo, Head of Marketing and Analytics di Velasca.

Ad essere presente su TikTok è anche Dolly Noire, marchio italiano di streetwear fondato da quattro milanesi classe 1989 che oggi, anche grazie all'e-commerce gestito su piattaforma Shopify, punta all'internazionalizzazione. Daniele Crepaldi, founder & Brand manager di Dolly Noire, dice: "Per noi la comunicazione è uno dei driver principali di crescita. Per questo, siamo convinti che essere presenti su nuove piattaforme digitali possa garantirci un vantaggio competitivo importante. Grazie a TikTok e Shopify, stanno crescendo brand awareness e visite al nostro e-commerce e possiamo tracciare le performance delle nostre campagne con estrema facilità".

E, ancora, Blowhammer, brand nativo digitale fondato nel 2013 da Salvatore Sinigaglia, founder&Ceo che, da grafico in una serigrafia tessile, comincia a portare la propria passione per l'arte digitale sui prodotti d'abbigliamento, sradicando il concetto unico di brand legato alla moda avvicinandosi a tendenze stilistiche e artistiche digitali e creando così veri e propri Artwork da indossare.

Oggi commercializza i suoi prodotti principalmente attraverso la propria piattaforma basata su Shopify e, negli ultimi mesi di pandemia, ha testato nuove strategie e trovato strade alternative grazie anche all'adesione al programma Beta lanciato in collaborazione con TikTok, che si è dimostrato essere “il canale perfetto per raggiungere nuovi potenziali clienti e comunicare con la fetta di pubblico che già ci conosce: le campagne lanciate su TikTok hanno consentito di portare traffico qualitativo al sito e di vendere i nostri prodotti in tutto il mondo raggiungendo oltre 4 milioni di utenti in una sola settimana in più Paesi contemporaneamente”, racconta Sinigaglia.