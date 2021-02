Milano: vicesindaco Scavuzzo, 'vicini ad agenti polizia feriti, cordoglio per morte 45enne'

23 febbraio 2021 a

Milano, 23 feb. (Adnkronos) - "Esprimo un augurio di pronta guarigione agli agenti della polizia di Stato della Questura di Milano che sono rimasti feriti questa notte nel corso di un'operazione che li ha visti intervenire a difesa di alcuni cittadini che erano minacciati da un uomo armato di coltello in via Sulmona. Il tragico epilogo di questa vicenda, la morte dell'uomo, ci ha colpito profondamente e non possiamo che esprimere cordoglio". Lo afferma la vicesindaco di Milano, Anna Scavuzzo, dopo che la notte scorsa un uomo armato di coltello è stato ucciso dalla polizia.

"Il lavoro delle forze dell'ordine in una grande città come Milano non è semplice e la presenza sul territorio al fianco dei cittadini è fondamentale quanto le operazioni di grandi dimensioni quale è stata quella che ha portato, sempre oggi, a smantellare un traffico nazionale e internazionale di stupefacenti con l'esecuzione, da parte della Polizia di Stato, dell'ordinanza di custodia cautelare a carico di 37 persone. A tutti loro -conclude Scavuzzo- va il nostro ringraziamento per il grande lavoro che ha portato a togliere dalle piazze della Città metropolitana un consistente traffico di sostanze stupefacenti".