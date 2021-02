Lombardia: Comitato controllo leggi esamina 25 relazioni tecniche in 2020

23 febbraio 2021 a

a

a

Milano, 23 feb. (Adnkronos) - Ventotto sedute nel corso del 2020, con quasi il 90% dei consiglieri presenti che hanno esaminato 25 relazioni tecniche sugli effetti delle leggi e preso in esame 31 argomenti relativi a politiche regionali. Questi alcuni degli indicatori del lavoro del Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione delle Leggi, che emergono dalla relazione annuale presentata oggi all'assemblea consiliare della Regione Lombardia.“Se non misuri i risultati non puoi distinguere i successi dai fallimenti. E se non li distingui, probabilmente premierai i fallimenti anziché i successi”, ha detto la Presidente del Comitato, Barbara Mazzali, citando il testo di Osborne & Gaebler del 1992, su come lo spirito imprenditoriale stia cambiando i settori del pubblico.

“La Lombardia ha introdotto la valutazione con molto anticipo rispetto alle altre Regioni -ha sottolineato Mazzali- e si nota il progressivo miglioramento del flusso informativo dall'esecutivo regionale verso il Consiglio e l'interesse suscitato negli studiosi”.

“Una procedura consolidata e non-partisan di valutazione degli effetti delle leggi è fondamentale, tanto più in un momento come questo, in cui è necessario raggiungere la massima efficacia delle politiche e la maggior resilienza possibile”, ha affermato il vice presidente del Comitato Marco Degli Angeli.