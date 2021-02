23 febbraio 2021 a

a

a

Firenze, 23 feb. - (Adnkronos) - "Sono arrivati oggi in Toscana altri 44.460 vaccini Pfizer-BioNTech, 30mila dosi saranno subito destinate agli ultraottantenni, le restanti per i richiami. I medici di medicina generale contatteranno direttamente i loro assistiti per concordare data e luogo della vaccinazione. Forza Toscana!" Lo scrive su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani.