Varese: maltrattamenti in famiglia e stalking, arrestato 41enne

Milano, 23 feb. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato a Gallarate, in provincia di Varese, un uomo di 41 anni, accusato di stalking e maltrattamenti in famiglia. L'uomo, secondo le indagini, maltrattava da anni il padre, 69enne malato di cuore. Oltre a insulti e minacce il 41enne aveva anche aggredito il padre, che era stato costretto ad abbandonare la propria casa per rifugiarsi nel garage di un vicino, prima di trovarsi un'altra abitazione.

L'uomo è anche stato autore di frequenti episodi di stalking nei confronti di un'infermiera dell'ospedale di Gallarate, conosciuta nell'estate del 2020 in occasione di una visita medica. Vistosi rifiutare dalla donna, il 41enne le ha anche danneggiato la moto. L'uomo, affetto da disturbi mentali, è stato portato nel carcere di Monza.