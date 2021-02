Appian è stata nominata Gartner Peer Insights Customers' Choice 2021 per le piattaforme applicative low-code enterprise

24 febbraio 2021 a

a

a

- I clienti di Appian possono realizzare rapidamente app e workflow grazie alla RPA low-code, ai dati low-code e all'elaborazione intelligente nativa dei documenti tramite la nuova versione della piattaforma di automazione low-code Appian

MILANO, 24 febbraio 2021 /PRNewswire/ -- Appian (NASDAQ: APPN) annuncia oggi di essere stata nominata in qualità di Gartner Peer Insights Customers' Choice2021 per le piattaforme applicative low-code enterprise (LCAP). Appian è stata l'unico fornitore a ricevere questo riconoscimento nelle categorie per le aziende globali ($10B+ USD), le grandi organizzazioni, il Nord America e il settore finanziario.

Gartner Peer Insights offre feedback e valutazioni da parte di professionisti end-user che hanno esperienza di acquisto, implementazione e/o utilizzo di piattaforme applicative low-code.

Secondo Gartner, "Per ottenere il riconoscimento Customers' Choice, i fornitori devono possedere un prodotto catalogato per questo mercato su Gartner Peer Insights, avere una valutazione complessiva (su 5 stelle) superiore o uguale alla valutazione media per quello stesso mercato e ricevere 50 o più recensioni idonee, pubblicate da clienti durante il periodo di sottomissione (1 anno)".

Al 31 dicembre 2020, Appian contava il maggior numero di recensioni all'interno di Gartner Peer Insights per il mercato LCAP: 109 recensioni con una valutazione complessiva di 4,7 su 5. È possibile accedere al nuovo "Gartner Peer Insights 'Voice of the Customer': Enterprise Low-Code Application Platforms" di febbraio 2021.

Tra le recensioni degli utenti finali di Appian presentate negli ultimi 12 mesi segnaliamo:

"Velocità sul mercato e nella realizzazione del valore - In poche parole, Appian!— Professionista di tecnologia nel settore finanziario [Leggi la recensione]"Una piattaforma low-code potente con numerose possibilità per il futuro".— Solution Delivery Manager nel settore sanitario [Leggi la recensione] "Strumento perfetto per lo sviluppo rapido". — Sviluppatore Appian nel settore dei trasporti [Leggi la recensione] "Esperienza fantastica con la piattaforma low-code di Appian!" — Senior Business Process Engineer nel settore finanziario [Leggi la recensione]

La più recente versione di Appian: Guidare il successo dei clienti con l'automazione low-code

Appian ha anche annunciato la più recente versione di Appian Low-code Automation Platform, offrendo una serie di nuove funzionalità che rendono più facile che mai per i clienti sviluppare rapidamente applicazioni e workflow che combinano persone, tecnologie e dati in un unico flusso di lavoro.

La nuova versione di Appian, che sarà disponibile a partire da marzo 2021, include:

"Appian continua a ridurre le complessità legate alla costruzione, scalabilità, aggiornamento e utilizzo di potenti applicazioni aziendali e soluzioni di automazione. Crediamo che le funzionalità della nostra piattaforma, in combinazione con proposte leader di settore come Appian Guarantee, guidino le esperienze degli utenti finali che ci hanno premiato come Gartner Peer Insights Customers' Choice", ha dichiarato Pavel Zamudio-Ramirez, Chief Customer Officer di Appian.

Per provare l'ultima versione di Appian, è possibile registrarsi per una prova gratuita su https://it.appian.com/platform/free-trial/.

Disclaimer Gartner Peer Insights Customers' Choice riflette le opinioni soggettive delle singole recensioni degli utenti finali, le valutazioni e i dati applicati ad una metodologia documentata; non rappresentano il punto di vista di Gartner o dei suoi affiliati, né costituiscono un'approvazione da parte sua.

A proposito di Appian Appian aiuta le organizzazioni a costruire applicazioni e workflow rapidamente, con una piattaforma di automazione low-code. Combinando persone, tecnologie e dati in un unico flusso di lavoro, Appian può aiutare le aziende a massimizzare le risorse e migliorare i risultati di business. Molte delle più grandi organizzazioni al mondo utilizzano le applicazioni Appian per migliorare l'esperienza del cliente, raggiungere l'eccellenza operativa e semplificare la gestione del rischio globale e la compliance. Per ulteriori informazioni, visita il sito https://www.appian.it

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1441148/global_enterprise.jpg