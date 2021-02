Giustizia: Meloni, 'su prescrizione inizio deludente'

24 febbraio 2021 a

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "L'emendamento di Fdi puntava a bloccare lo strappo della pessima disciplina sulla prescrizione approvata nei mesi scorsi, in attesa che si chiarisse il quadro complessivo. Converrà ministro che l'esordio è stato deludente". Lo scrive Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, in una lettera al 'Corriere della Sera', rivolgendosi alla ministra della Giustizia, Marta Cartabia.

"Ora -aggiunge Meloni- c'è da lavorare sulla rimodulazione del Recovery plan nella parte alla giustizia, per utilizzare le risorse disponibili verso interventi sulla macchina giudiziaria che permettano di recuperare funzionalità e abbreviare i tempi: a cominciare dall'indilazionabile ampliamento degli organici, anche tramite l'indifferibile stabilizzazione dei magistrati onorari, e da una digitalizzazione non a macchia di leopardo. Su questo, siamo disponibili a illustrarle le nostre proposte, convinti —come sono certa sia anche lei— che all'efficienza non servano spot ideologici, ma mezzi concreti e risorse umane adeguate".