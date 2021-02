Milleproroghe: consulenti lavoro, con proroga domande cig Covid accolta richiesta categoria

24 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 24 feb. (Labitalia) - "Con la proroga domande cig Covid al 31 marzo 2021 è stata accolta la richiesta del Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro con l'emendamento al Milleproroghe, approvato ieri sera in prima lettura alla Camera e atteso subito al voto di fiducia in Senato, visto che deve andare in Gazzetta Ufficiale entro il prossimo 1° marzo". E' quanto si legge in una nota del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro.

"Dunque - si precisa - uno slittamento che non interessa solo l'invio delle prime domande di cig utili per accedere alle nuove settimane previste dalla manovra, ma anche la presentazione delle richieste che non sono state inviate a causa di ostacoli normativi e scadenze perentorie spesso più stringenti di quelle ordinarie".

Soddisfazione è stata espressa dal Consiglio che aveva presentato richiesta di introdurre una moratoria generalizzata per individuare un unico periodo di copertura che risolvesse l'incertezza normativa legata agli ammortizzatori sociali e consentisse a imprese e lavoratori, già duramente colpiti in termini economici dalla crisi, una fruizione più veloce ed efficace delle somme spettanti.

"Sin dall'inizio della pandemia - ha dichiarato la presidente del Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro, Marina Calderone - abbiamo auspicato una semplificazione dei processi per consentire un accesso veloce agli strumenti di sostegno al reddito. E l'emendamento approvato al decreto-legge n.183/2020 rappresenta certamente un primo passo in questa direzione".

"Ringrazio - ha sottolineato - a nome dell'intera categoria, in prima linea nel gestire circa il 90% delle istanze di ammortizzatori, favorendo così il sostentamento di oltre 6 milioni di lavoratori, i parlamentari che hanno presentato l'emendamento e si sono fatti portavoce delle esigenze sollevate".

"E ringrazio anche il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, visto che il parere favorevole dall'Istituto ha dato il via libera sostanziale all'approvazione", ha aggiunto.