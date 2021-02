Scrittori: il 'blasfemo' D'Annunzio voleva scrivere vita di Gesù, ritrovati gli scritti** (2)

24 febbraio 2021 a

(Adnkronos) - Angelo Piero Cappello attualmente dirige il Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura. Per molti anni funzionario dell'Area della Promozione Culturale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ha maturato una lunga esperienza presso gli Istituti Italiani di Cultura all'estero. Studioso di letteratura italiana, ha pubblicato in rivista saggi su Dante, Manzoni, Morselli e Camilleri, studi su autori italiani e curato la pubblicazione di numerosi volumi tra cui Una burla riuscita (Italo Svevo. Roma, Bonacci, Classici italiani per stranieri, 2000), Il fastello della mirra. Autobiografia (Gabriele d'Annunzio. Firenze, Vallecchi, 2004), Io sono Gabriele. D'Annunzio in 150 aforismi (Gabriele d'Annunzio. Lanciano, Carabba, 2012) e molti altri. Ha, infine, curato le note di commento dei volumi di Gabriele d'Annunzio, Prose di Ricerca. Le faville del maglio (Milano, Mondadori - I Meridiani, 2005).