Rep. Congo: Delmastro (Fdi), 'più fondi a sicurezza meno a cooperazione'

24 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - “Fratelli d'Italia è insoddisfatta dalla relazione del ministro Di Maio che ha lasciato inevase molte domande in tema di sicurezza. Abbiamo la sensazione confermata dalla sua relazione che il Maeci investa sempre meno in sicurezza, che ci siano minori risorse destinate ai Servizi segreti, minori risorse per i Carabinieri in servizio al Maeci. Al contempo investiamo sempre più in pace, nelle relazioni commerciali e soprattutto nella Cooperazione per lo sviluppo". Lo ha affermato Andrea Delmastro Delle Vedove, di Fratelli d'Italia, dopo l'informativa alla Camera del ministro degli Esteri sull'attentato avvenuto nella Repubblica democratica del Congo.

"Di Maio -ha aggiunto l'esponente di Fdi- si è ben guardato dal nominare l'Aise e il tema della sicurezza del personale all'estero. In molti Paesi più instabili la nostra rete diplomatica non è in sicurezza. Dobbiamo investire di più per non dover ancora una volta piangere vittime. Fratelli d'Italia chiede meno cooperazione e più sicurezza, meno fondi agli altri Paesi e più fondi per l'Aise, per la rete consolare e per i nostri Carabinieri”.