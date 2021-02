Covid: Barbaro (Asi), 'sport al collasso, servono ristori adeguati'

24 febbraio 2021 a

Roma, 24 feb. - (Adnkronos) - "Lo sport è il settore più penalizzato in questo anno di Covid. Palestre, piscine e centri sportivi sono chiusi in pratica da 12 mesi se si esclude la breve parentesi estiva. Il 60% di queste attività non riaprirà anche perché i ristori sin qui avuti sono irrisori". Il senatore di FdI e presidente Asi, Claudio Barbaro, commenta così all'Adnkronos la probabile chiusura di piscine e palestre anche nel mese di marzo a causa dell'emergenza Covid.

"Ormai di sport non si parla nemmeno più, sembra scontato che debba rimanere chiuso -prosegue Barbaro-. Senza considerare che la pratica sportiva abbatte sensibilmente il rischio di malattie e che le palestre non sono veicolo di contagio". "Nessuno sottovaluta la pandemia ma se proprio non si riesce a trovare il modo di riaprire è urgente che i ristori siano adeguati e tempestivi e non l'elemosia elargita finora. Bisogna evitare il collasso di un settore fondamentale per il Paese", conclude il senatore.