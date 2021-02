Pd: Miccoli a Gori, 'no a follia 2018, errare è umano ma perseverare è diabolico'

24 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 24 feb (Adnkronos) - "Caro Gori, errare è umano perseverare è diabolico. Alla follia del 2018 non si deve tornare". Lo scrive su Facebook Marco Miccoli, responsabile Lavoro del Pd.

"Serve un grande Pd e un credibile sistema di alleanze. Senza schemi precostituiti. Come hanno fatto tanti candidati Sindaci e di Regione vincendo le elezioni -aggiunge Miccoli-. Partito a vocazione maggioritaria significa avere una autonoma proposta per l'Italia e darle la forza per attuarla. Non significa settarismo e isolamento. Dobbiamo essere orgogliosi non presuntuosi. Uniti e unitari, non divisi e isolati. Ricordi?”.