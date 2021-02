Radio: nasce RaiPlay Sound, nuova piattaforma multidevice Rai per l'audio digitale (3)

24 febbraio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - “E' una tappa importantissima verso il futuro. La Rai, il suo archivio, sono la memoria del nostro paese, la memoria serve perché è il fondamento del futuro", ha detto Renzo Arbore, pioniere e innovatore della radio italiana. "RaiPlay Sound - ha aggiunto - è una palestra per i nuovi collaboratori della radio e per arrivare al 2024 per festeggiare i 100 anni di Radio Rai, che è un fiore all'occhiello della Rai a cui sono legato da tantissimi anni. Sto già preparando il mio podcast su cui mantengo il segreto. Sono legato anche alla Discoteca di Stato, dove ci sono cose interessantissime a cui attingere e che bisogna recuperare. La Rai deve conservare il suo archivio per le generazioni future, e Raiplay Sound deve salvaguardare il suo archivio“.

“Sono un appassionato della radio, che ha rinnovato il successo in ascolti nonostante il Covid”, ha dichiarato il presidente della Rai Marcello Foa, aggiungendo che “si diceva che la radio fosse collegata alla mobilità, invece si è ascoltata molto anche quando non si è più usciti di casa. La Rai crede in modo convinto a questa iniziativa. La radio, anche digitale, è un perno fondamentale delle nostre strategie aziendali”.