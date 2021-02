Covid: Basilicata, 169 contagi e nessun decesso

24 febbraio 2021 a

Potenza, 24 feb. (Adnkronos) - Sono 169 i nuovi casi positivi al Sars Cov-2, di cui 165 riguardanti residenti, su un totale di 1.386 tamponi molecolari registrati ieri in Basilicata. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino. Negli ultimi giorni si riscontra una tendenza all'incremento dei contagi che nel bollettino di oggi riguarda soprattutto Potenza (30), Matera (25), Montescaglioso (20) e Policoro (19). Non risultano deceduti. I lucani guariti sono 62. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 3.579 (+103), di cui 3.492 in isolamento domiciliare, mentre sono 10.848 le persone residenti in Basilicata guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 357 quelle decedute.

Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 87 (+3): al San Carlo di Potenza 26 nel reparto di Malattie infettive, 23 in Pneumologia, 9 in Medicina d'urgenza e 2 in Terapia intensiva; all'ospedale Madonna delle Grazie di Matera 13 nel reparto di Malattie infettive, 11 in Pneumologia e 3 in Terapia intensiva. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati analizzati 234.341 tamponi molecolari, di cui 216.806 sono risultati negativi, e sono state testate 143.249 persone.