Covid: Bertolaso, 'da domani 24mila dosi in pochi giorni zona Brescia-Bergamo'

Milano, 24 feb. (Adnkronos) - Saranno circa 24mila in tutto le dosi di vaccini che saranno somministrate agli over 60 da domani in pochi giorni nei Comuni al confine tra Bergamo e Brescia scelti per questa prima fase del nuovo piano vaccinale in Lombardia. Lo ha spiegato Guido Bertolaso in conferenza stampa. "In quei centri - ha detto - ci saranno diciotto linee vaccinali in provincia di Bergamo e altrettante in provincia di Brescia. Arriveremo a una media di 2.000 e 2.500 cittadini vaccinati ogni giorno sia in provincia di Brescia che a Bergamo".

E così, "entro cinque, sei giorni chiudiamo questa prima partita di vaccinazioni lungo questa diga tra le due province. E poi ci spostiamo. E' chiaro che non possiamo farli a tutti i vaccini, non ne abbiamo", ha precisato.