Milano, 24 feb. - (Adnkronos) - "Sandro sta crescendo bene". Così l'allenatore del Milan Stefano Pioli in merito al momento difficile di Sandro Tonali. "Quando la squadra non fa bene tutti i singoli vanno in difficoltà", aggiunge Pioli in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League con la Stella Rossa Belgrado.