Pd: Di Salvo, 'un partito di donne e uomini, domani Direzione ne discuta'

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - “La direzione di domani sarà molto importante perché discuterà del profilo politico del Pd, della sua identità e del futuro del paese. Il Partito democratico sostiene da tempo la necessità di costruire un paese per donne e uomini e ha uno Statuto che prevede la parità di genere". Così Titti Di Salvo del Pd.

"Però tutto ciò non è bastato a evitare l'assenza di ministre del Partito democratico nel governo Draghi che ha sollevato una forte reazione negativa tra le nostre militanti e i nostri militanti e ha anche determinato una caduta di autorevolezza e credibilità nei rapporti con le associazioni e l'intera società. Non dobbiamo aver fretta di chiudere la discussione con la direzione. Anzi dobbiamo scegliere di proseguire il confronto su come si costruisce un partito di donne e uomini e come si traduce questa scelta in proposte concrete".

"Cosa vuol dire partito di donne e uomini? Vuol dire 3 cose. Intanto parliamo del profilo politico del Pd, non di altro. Perché quello diventa l'asse intorno a cui costruire una proposta riformista per il paese che spinge sulla crescita del paese attraverso investimenti sull'occupazione femminile, sulle infrastrutture sociali, su quelle materiali e immateriali. Sulla libera scelta di maternità e paternità".