Covid: screening di massa a Barga, Ponte Buggianese e Sovicille/Rpt

Firenze, 24 feb. - (Adnkronos) - "Territori Sicuri", il programma regionale di screening gratuito, ideato per intercettare i casi positivi asintomantici ed eventuali focolai, farà tappa, nel prossimo fine settimana, in tre nuovi Comuni (Barga, **Ponte Buggianese**, Sovicille) di tre diverse province (Lucca, Pistoia, Siena).

Sarà a Barga (in provincia di Lucca) e a **Ponte Buggianese** (Pistoia) da sabato 27 a domenica 28 febbraio, e a Sovicille (Siena) a partire dal 27 febbraio. A Barga, le postazioni, dove i cittadini potranno recarsi, in modo volontario, per effettuare il tampone gratuito, saranno allestite nel parcheggio della piscina comunale in via Giacomo Puccini.

A **Ponte Buggianese** saranno, invece, in Piazza del Santuario; mentre a Sovicille verranno allestite nell'area del campo sportivo “Franco Pianigiani”, in via del Pontaccio a Rosia. Gli orari di accesso saranno gli stessi per tutti e tre i Comuni: 9-13 e 14-18.