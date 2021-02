Covid: screening di massa a Barga, Ponte Buggianese e Sovicille/Rpt (2)

24 febbraio 2021 a

(Adnkronos) - I residenti dei tre Comuni, che vorranno usufruire di questa opportunità, possono già prenotarsi sul portale regionale https://territorisicuri.sanita.toscana.it/#/home, uno strumento che consente di programmare orario e numero di persone da sottoporre ai tamponi gratuiti, evitando così eventuali assembramenti.

Nel ringraziare tutti i soggetti che sono a fianco della Regione Toscana per la riuscita di questo programma di screening di massa che non ha precedenti (Misericordie, Pubbliche assistenze toscane, Croce rossa italiana, amministrazioni comunali, Anci, Asl, Upi, operatori sanitari, medici, pediatri, infermieri e gli stessi cittadini per la loro collaborazione), il presidente, Eugenio Giani, e l'assessore alla sanità, Simone Bezzini, hanno ricordato l'importanza strategica di questa macro operazione anti-Covid, finalizzata a contrastare la diffusione del virus tra la popolazione dei Comuni più esposti al contagio, con l'obiettivo primario di salvaguardare la salute e la vita dei cittadini. Un lavoro di squadra che ha registrato anche l'immediata disponibilità e la fattiva collaborazione dei sindaci dei Comuni, dove è stato attivato il programma di screening in tempi decisamente rapidi.

Altrettanta disponibilità è stata manifestata dai sindaci di Barga (Caterina Campani), di **Ponte Buggianese** (Nicola Tesi), e di Sovicille (Giuseppe Gugliotti), anche loro impegnati in prima linea nella tutela della salute dei propri concittadini e nel dare il proprio contributo alla macchina organizzativa di “Territori Sicuri”, in modo da avere anche il quadro più chiaro possibile sull'andamento della curva epidemiologica, necessario ad attivare tutti gli strumenti più efficaci e attualmente disponibili, nella lotta quotidiana contro il Covid-19 e le sue varianti.