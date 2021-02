Covid Campania, oggi 2.185 contagi: bollettino 24 febbraio

24 febbraio 2021 a

(Adnkronos) - Sono 2.185 i nuovi contagi di coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi, 24 febbraio. Si registrano altri 40 morti, un dato che porta a 4.219 i decessi nella regione dall'inizio dell'emergenza Covid. I tamponi processati sono 21.366, di cui 3.568 antigenici. La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi analizzati è pari al 10,22%. I casi di coronavirus registrati in Campania dall'inizio dell'emergenza sono 257.939 (di cui 4.794 antigenici), i tamponi complessivamente processati sono 2.842.283 (di cui 90.890 antigenici). Sono 848 i nuovi guariti: il totale dei guariti in Campania è 181.890.