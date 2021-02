Scuola: occupato il liceo Righi, 'aumento contagi è dimostrazione fallimento sistema'

24 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - Occupato il liceo scientifico Righi. Circa sessanta ragazzi sono entrati verso le 15.20 all'interno dell'istituto senza incontrare resistenza. Gli occupanti riferiscono di essersi sottoposti a tampone prima dell'occupazione e di essere risultati negativi. All'esterno del Righi un gruppo di allievi del liceo confinante, Tasso, ha formato un presidio di solidarietà. Lo apprende l'Adnkronos dal collettivo studentesco che reclama "una scuola degna di essere chiamata tale" e denuncia "il fallimento del sistema, di seguito alla crescita dei contagi nelle scuole per il diffondersi delle varianti". "Chiediamo una scuola in presenza ed in sicurezza".

"Siamo entrati senza incontrare alcuna resistenza. I pochi docenti presenti sono prontamente usciti come il personale Ata, scortati dagli studenti. Al momento sono in corso trattative con la dirigente scolastica". "Chiediamo - conclude - un sistema di tracciamento efficiente con controlli periodici anche per individuare gli asintomatici e che si intervenga su quanto abbiamo chiesto e denunciato dallo scorso settembre".