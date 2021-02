Covid: Fontana firma proroga zone rosse Bollate Viggiù e Mede fino al 3 marzo

24 febbraio 2021 a

Milano, 24 feb. (Adnkronos) - La proroga della zona rossa a Bollate (Milano), Viggiù (Varese) e Mede (Pavia) è ufficiale. Il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, ha firmato una nuova ordinanza che prevede una 'proroga delle misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19'. L'ordinanza è efficace fino al 3 marzo 2021, salvo ulteriore proroga. Le scuole restano quindi in didattica a distanza ed è vietato andare in seconde case.