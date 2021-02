Pd: Bettini, 'urgente scegliere strada chiara'

24 febbraio 2021 a

Roma, 24 feb (Adnkronos) - "L'attuale discussione sull'alleanza tra PD e 5S riferita al futuro, ha un sapore, per me, difficilmente sopportabile, di posizionamento interno al PD, in vista del Congresso". Lo scrive Goffredo Bettini in un intervento che sarà pubblicato domani sul Riformista.

"Nessuno può dire come evolverà la dinamica lacerante nel movimento di Grillo. Cosa sarà tra qualche mese, tra un anno, nel tempo che verrà il movimento 5S, né come il patrimonio di credibilità che Conte continua ad avere, sarà speso da egli nella battaglia politica e democratica. La cosa certa, in questo momento, e 'che il Partito democratico, fondamentale in questi mesi per salvare la Repubblica, scelga un suo profilo più netto ed espansivo", prosegue il dirigente del Pd.

"Su questo è evidente che ci sono diverse opinioni nel partito; e, francamente, sento l'urgenza di scegliere una strada chiara. Comunque a prescindere da come si evolveranno i soggetti politici del campo democratico, mi pare evidente che la vocazione maggioritaria del PD non deve portarci ad una boriosa autosufficienza. Come è stato in occasione della sonora sconfitta del 2018. Occorre, quindi, in ogni caso costruire alleanze e allargare il campo antipopulista e antisovranista", aggiunge Bettini.