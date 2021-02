Covid: in Lombardia 9 operatori sanitari positivi dopo doppia dose vaccino

24 febbraio 2021 a

a

a

Milano, 24 feb. (Adnkronos) - In Lombardia ci sono nove operatori sanitari positivi al Covid19 dopo aver ricevuto la seconda dose del vaccino. E' quanto è emerso oggi in Commissione Sanità in Regione Lombardia, come riportato dal consigliere regionale di Azione, Niccolò Carretta. A rispondere alle domande, c'era Marco Salmoiraghi, direttore vicario della Direzione Welfare. La procedura sarà quella di 'genotipizzare' ogni caso di persona positiva post vaccino d'ufficio, secondo quanto è stato spiegato. "Dei nove operatori sanitari positivi, sono 4 coloro a cui è stata individuata la variante inglese. Sono numeri importanti da conoscere, ma che credo verifichino la statistica sulla percentuale di efficacia", osserva Carretta.

"Sarà fondamentale individuare se il contagio post vaccino avviene soprattutto su varianti per sapere se l'efficacia stimata resta tale o si modifica dalla realtà dei fatti. Peccato - conclude Carretta - non aver potuto interloquire direttamente con l'assessore Moratti per l'ennesima volta, soprattutto perché tante sono le segnalazioni che arrivano dal territorio su alcune disfunzionalità del piano vaccinale, come ad esempio quelle relative al centri diurni per persone con disabilità che proprio in queste ore sono rimandate indietro perché i vaccini sono stati dirottati nelle aree arancioni, anche se Bertolaso in aula aveva chiaramente assicurato dosi a tutti coloro che ne hanno diritto".