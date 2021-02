Fdi: offese a Meloni, Consiglio Toscana boccia rimozione Van Straten da presidenza Alinari (2)

24 febbraio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - “Si chiede di passare dalle parole ai fatti. Serve un atto forte, perché simili cose non accadano più”, ha dichiarato la capogruppo della Lega Elisa Montemagni. “Poco mi interessa che le offese siano state rivolte ad una donna, non posso essere consentite e basta”. “Persone con ruoli istituzionali devono avere una moralità. Devono rappresentare tutti e portare un valore aggiunto, Non servono battaglie ideologiche che sminuiscono l'essere umano, prima ancora che la donna”, ha concluso Montemagni.

“Questo dibattito è già vecchio. Lo abbiamo già letto sui giornali. Massima solidarietà come esponente politica anche se distante da noi, e come donna, ma è strumentale voler coinvolgere sullo stesso piano i partecipanti a una trasmissione”, ha dichiarato il capogruppo Pd Vincenzo Ceccarelli. “Nessuno può dire che non esprimiamo solidarietà”, conclude ricordando che la presidenza della Fondazione “è a titolo gratuito”.

“Non mi aspettavo di assistere all'apologia del ‘peracottaro' in quest'aula. È intollerabile. Ed è intollerabile che Van Straten abbia avuto un atteggiamento di bullismo ridacchiando nel sentire le offese che venivano rivolte all'onorevole Meloni. E dispiace che non abbia avuto l'integrità morale di intervenire per fermare il flusso delle offese. Sarebbe stato doveroso visto che rappresenta la Regione in una istituzione di eccellenza”, ha dichiarato Diego Petrucci (Fratelli d'Italia).