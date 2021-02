Covid: da domani il comune di Cecina per nove giorni sarà zona rossa**

24 febbraio 2021 a

a

a

Firenze, 24 feb. - (Adnkronos) - Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha firmato oggi l'ordinanza n. 5 con la quale si dispongono provvedimenti restrittivi nel comune di Cecina, in provincia di Livorno. In pratica, dopo Chiusi (Si), è Cecina il secondo comune della Toscana a diventare zona rossa. Lo sarà per nove giorni, a partire da domani, dopo la pubblicazione dell'ordinanza sul Bollettino unico della Regione Toscana.

Il provvedimento si è reso necessario per il principio di precauzione, e secondo le indicazioni tecnico-scientifiche contenute nelle disposizioni nazionali. Si è quindi deciso di adottare provvedimenti limitativi degli spostamenti delle persone nonché la sospensione di alcune attività con sede nel territorio comunale, al fine di evitare l'ulteriore diffusione del contagio, sia all'interno che al di fuori del Comune interessato.

Sono state quindi stabilite per il territorio del Comune di Cecina le misure restrittive per il contenimento del contagio previste sulle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto secondo ciò che è previsto dall'articolo 3 del Dpcm del 14 gennaio 2021.