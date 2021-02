Scuola: Comitato Dad per tutti, 'noi con Emiliano, ma in ultima ordinanza esclusi i docenti'**

24 febbraio 2021 a

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "Siamo soddisfatti: Emiliano sta tutelando le famiglie ed esprimiamo viva preoccupazione per decisioni del Tar. Al momento non sembra che il Tribunale regionale dia adeguata rilevanza alla tutela della salute". Lo afferma all'Adnkronos Egidio Privitera, presidente del Comitato nazionale Dad per tutti, manifestando tuttavia preoccupazione sull'ordinanza in quanto "gli insegnanti non possono scegliere se andare in presenza. Così continuano ad essere vittime predestinate, come dimostra la morte dell'ennesima insegnante a Padova".

"Abbiamo aperto una pagina Facebook per onorare i docenti morti per covid - annuncia - Gli insegnanti sono la terza professione più a rischio, sappiamo di una incidenza altissima ma il Ministero dell'Istruzione non fornisce questi dati: parla di vaccinazione prioritaria ma tace sul numero dei decessi. Stiamo chiedendo sostegno alle organizzazioni sindacali - conclude - affinché definiscano il covid 'malattia professionale'".