Milano, 24 feb. (Adnkronos) - Si svolgeranno sabato prossimo, alle ore 10 al Centro sportivo in via Tolstoi a Limbiate, in provincia di Monza e Brianza, le esequie di Luca Attanasio, l'ambasciatore italiano ucciso nella Repubblica Democratica del Congo lunedì scorso. I funerali saranno celebrati dall'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini. La salma del diplomatico verrà poi tumulata nel cimitero di Limbiate.