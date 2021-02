Moda: Milano, Cittadella Archivi scelta come location per fashion week

24 febbraio 2021 a

Milano, 24 feb. (Adnkronos) - Continua la trasformazione della Cittadella degli Archivi di Milano, iniziata nel 2016 e tuttora in corso. La sede degli archivi comunali di via Gregorovius si è reinventata diventando, negli anni, un polo artistico e culturale e un riferimento per studiosi, ricercatori e archivisti.

Dopo aver ospitato mostre, installazioni artistiche, convegni e iniziative culturali e scientifiche, la Cittadella degli Archivi, comunica il Comune di Milano, è diventata la location prescelta per la prima sfilata Del Core in occasione della settimana della moda. La maison, fondata a Milano dal designer tedesco Daniel Del Core, ha scelto lo spazio della Cittadella per il suo debutto, allestendo la passerella all'interno dell'edificio Multipiano.