Champions, Atalanta-Real Madrid 0-1: ma la Dea è da applausi

(Adnkronos) - L'Atalanta perde 1-0 in casa con il Real Madrid ma esce a testa alta dal confronto con i giganti spagnoli. Anzi, a recriminare dopo l'andata degli ottavi di finale di Champions League è proprio la Dea. La squadra di Gasperini gioca in inferiorità numerica per quasi tutta la partita, causa la contestata e severa espulsione di Freuler al 17' per un fallo al limite su Mendy, e alla mezz'ora perde anche Zapata, costretto a lasciare il posto a Pasalic per un infortunio.

Ma il Real non brilla e nel primo tempo il portiere dei bergamaschi Gollini deve fare gli straordinari solo poco prima dell'intervallo su una punizione insidiosa di Kroos. Anche nella ripresa la squadra di Zidane fatica a imporsi, l'Atalanta assapora l'impresa ma all'86' arriva la doccia fredda del gol di Mendy con una conclusione a giro dal limite dell'area che sorprende Gollini. Il sogno qualificazione non è ancora del tutto compromesso per la squadra di Gasperini, ma la notte di Champions contro una big del calcio mondiale lascia comunque l'amaro in bocca.