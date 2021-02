Covid: Giani, 'Da oggi il comune di Cecina è in zona rossa'

25 febbraio 2021 a

a

a

Firenze, 25 feb. - (Adnkronos) - "Il comune di Cecina entra in zona rossa. A scopo precauzionale per limitare il più possibile i contagi, in accordo con il sindaco Samuele Lippi, sono state disposte le misure restrittive per l'intero territorio comunale. Avvieremo subito la campagna della Regione di screening di massa alla popolazione. Siamo costantemente a lavoro per tutelare la salute e rendere la #ToscanasiCura!" Lo afferma su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, a proposito dell'ingresso da oggi di Cecina (Livorno) in zona rossa, dove resterà per almeno nove giorni.