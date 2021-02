Molte ore in casa e gli italiani preferiscono hobby a lungo termine

25 febbraio 2021 a

(Roma 25 febbraio 2021) - Roma, 25/02/2021 - Dovendo passare molte più ore in casa, quali hobby a lungo termine preferiscono gli italiani? Sembra che le attività da fare on-line siano le più diffuse e, incredibilmente, comprendano una vasta fascia d'età, poiché anche i più "grandi" possono usufruire di una tecnologia che, negli anni, si è sempre più semplificata.

L'era dei social e dello streaming online

Le ore passate on-line sarebbero almeno sei per un utente medio e, senza dubbio, l'utilizzo dei social si piazza tra i primi hobby a lungo termine degli italiani; in particolare, il 24,7% sono persone di età compresa tra i 55 e i 64 anni a farne più uso, mentre chi ne fa minor uso sta nella fascia di età tra i 25 e i 34 anni.

Sembra che condividere pensieri, momenti e osservare e commentare quelli delle altre persone, faccia sentire meno soli in questo periodo difficile, aiuti a creare nuove amicizie e a non far appassire le vecchie.

Non si passano molte ore solo su Facebook, Instagram o TikTok, ma anche su un nuovo social che sta spopolando: ClubHouse che, invece di foto, video o testi, si propone come un social vocale: si tengono conversazioni su varie tematiche nelle stanze create dagli utenti, non si possono postare foto o video e non si può registrare un contenuto vocale che sia il proprio e di altri utenti.

Vista la possibilità di avere reali conversazioni in diretta con altre persone, il tempo passato su ClubHouse risulta notevole, anche solo per chi ascolta. Si presenta così una nuova evoluzione dei social che si svilupperà sempre di più.

Anche l'utilizzo di App di messaggistica come WhatsApp e Telegram sembra sia aumentato, anche tra i più anziani; grazie a queste App, ci si sente più vicini con videochiamate, messaggi vocali e condivisioni di bei momenti attraverso gli stati.

L'utilizzo di piattaforme di streaming (Infinity, Netflix, Amazon Video, ecc.) si piazza al secondo posto degli hobby a lungo termine preferiti dagli italiani. L'attenzione degli spettatori si rivolge soprattutto verso le numerosissime serie TV che si possono trovare nei cataloghi che offrono le varie piattaforme. Che si debba aspettare per vedere un nuovo episodio o che sia disponibile l'intera stagione, il mondo delle serie si diversifica in molti generi (dall'horror al comico) e si adatta ad ogni tipo di spettatore.

Nonostante la pandemia, seppure un po' più a rilento, le produzioni hanno continuato a lavorare sfornando film attesissimi dal pubblico, alcuni già disponibili in streaming online già dall'inizio dell'anno. Non meno importate, anche la visione di gare sportive avviene sempre di più in streaming.

L'utilizzo di YouTube e altre piattaforme video è sempre più significativo, con la possibilità di seguire canali dedicati alla cucina, al fai-da-te, video-lezioni per bambini, lezioni di fitness o yoga, video d'intrattenimento o tutorial su qualunque cosa. Insomma, ce n'è per tutti i gusti.

Shopping online

Lo shopping online è uno degli hobby a lungo termine preferito dagli italiani e ci si dedicano dai 40 minuti alle due ore al giorno. La comodità di acquistare qualsiasi articolo, riceverlo direttamente all'indirizzo di casa propria e nel giorno desiderato, è un'allettante alternativa ai centri commerciali, vista anche la possibilità di contagio da Covid-19.

I prezzi concorrenziali dei grandi store online sono un allettante incentivo per gli amanti dello shopping, tanto che sentire il corriere suonare al citofono è diventato, per molti, una situazione quasi quotidiana. Dagli articoli per il fai-da-te, ai vestiti, ai giochi per bambini, al cibo fino ad arrivare agli articoli più particolari, il web è diventato complice degli acquisti più disparati e anche numerose aziende hanno deciso di acquistare la propria merce online.

Anche ordinare la cena pare sia diventata una vera e propria abitudine, viste anche le restrizioni che obbligano ristoranti e pub a poter effettuare solo asporto e consegne. Nelle lunghe serate fredde, i rider di JustEat, Glovo e di altre aziende di delivery food, hanno macinato chilometri per consegnare pizze, sushi e piatti della cucina italiana.

Giocare online

Tra gli hobby a lungo termine preferiti dagli italiani non potevano mancare i giochi online. Dai ragazzi agli adulti, i giochi online impegnano gli italiani almeno per due ore al giorno. Gli adolescenti, soprattutto maschi, preferiscono i giochi multiplayer che offrono la possibilità di sfidare altri giocatori, mentre tra gli adulti si preferiscono slot, lotterie, scommesse, casinò online e giochi di carte.

I giovani tra i 18 e i 25 anni sono i più interessati a questi giochi e, secondo vari studi, si preferisce giocare nell'orario pre-cena, nel primo pomeriggio e nel week end. Scendendo nei particolari,

Iscrivendosi a siti di bookmaker, si può giocare e vincere legalmente e in tranquillità, ovviamente dopo il compimento dei 18 anni. Si può accedere ai casinò online sia su PC che su smartphone o tablet, rendendo possibile giocare anche durante un viaggio in treno o una veloce pausa pranzo, a una varietà sorprendente di giochi

La cucina del Bel Paese

Passando molte ore a casa, gli italiani si dedicano moltissimo alla cucina con risultati più che soddisfacenti, grazie ai video e alle ricette reperibili sul web. Che si cucini da soli o in coppia, cucinare, e soprattutto mangiare, mette d'accordo tutti. Cucinare sembra proprio uno degli hobby a lungo termine che preferiscono gli italiani, sarà per la fama gastronomica raggiunta dall'Italia nel mondo.

Lettura e musica

Altro hobby intramontabile è la lettura che impegna gli italiani per almeno un'ora al giorno. I lettori vecchio stampo preferiscono acquistare libri in formato cartaceo, mentre i lettori più moderni, spinti anche dal costo irrisorio dei contenuti scaricabili online, prediligono la lettura di e-book e riviste online.

Ma se leggere a volte non basta, si trovano piattaforme, gratuite o a pagamento, che offrono la possibilità di ascoltare audio-libri. Un'innovazione davvero interessante e rilassante.

Anche la musica si classifica bene tra gli hobby a lungo termine che preferiscono gli italiani. Oltre all'ascolto quotidiano, si tengono anche concerti e molti performer, da soli o insieme ad altri artisti, si sono cimentati in esibizioni dal vivo, rigorosamente in streaming, con un ottimo riscontro da parte dei fan. Anche la musica, quindi, si è trasformata e digitalizzata ai tempi del Covid.

Sport e fai-da-te

Lo sport è l'hobby adottato da ben il 29,1% degli italiani, a cui si dedicano almeno 5 ore a settimana. Si preferisce di più la palestra, seguita dalla camminataveloce, la corsa e, in ultimo, l'andare in bicicletta (tendenza che aumenterà sicuramente con l'arrivo della primavera e dell'estate).

Solo il 17, 9% degli italiani si dedica ad attività di bricolage o fai-da-te. Ci si dedica maggiormente al giardinaggio, seguito dalla lavorazione del legno, fabbricando piccoli oggetti, e interventi di muratura; solo una piccola percentuale, rappresentata maggiormente da donne, si interessa allo studio del cucito e pratica dei lavori a maglia, a uncinetto o con la macchina da cucire.

