Spielwarenmesse 2022: la più importante rete del settore lancia una piattaforma digitale a completamento dell'evento dal vivo

25 febbraio 2021 a

a

a

- Doppio valore aggiunto con l'abbinamento di due mondi

- Presentazioni aziendali di forte raggio d'azione per tutto l'anno

NORIMBERGA, Germania, 25 febbraio 2021 /PRNewswire/ -- La fiera leader mondiale per i giocattoli lancia nel 2022 una piattaforma commerciale innovativa: Spielwarenmesse Digital. Con questo l'organizzatore risponde, in maniera particolare, alle esigenze dei visitatori e degli espositori e unirà, nel futuro, l'indispensabile avvenimento dal vivo con le possibilità digitali. Il segnale di partenza sarà dato in occasione della Spielwarenmesse del prossimo anno dal 2 al 6 febbraio 2022, per la quale le aziende possono iscriversi già dal 1° marzo 2021. Come la fiera a Norimberga, anche la Spielwarenmesse Digital offre presentazioni di prodotti e aziende da parte di leader di mercato e newcomer, il miglior networking del settore e un programma di conferenze di alto livello per fornitori, così come per commercianti e acquirenti.

Varietà virtuale di offerte"La nostra piattaforma digitale crea opportunità completamente nuove per tutti i partecipanti del settore e permette loro di vivere la Spielwarenmesse 365 giorni all'anno", sottolinea Ernst Kick, amministratore delegato della Spielwarenmesse eG. Gli strumenti innovativi della Spielwarenmesse Digital danno ai visitatori la possibilità di prepararsi alla fiera in modo ancora più efficiente e mirato. Allo stesso tempo i rivenditori e i fornitori, che non sono in grado di visitare la fiera in loco, hanno l'opportunità di fare networking in maniera digitale e di avere una panoramica dell'enorme gamma di prodotti offerti dalla manifestazione e delle novità per il 2022. Anche la partecipazione al popolare programma di conferenze della Spielwarenmesse è possibile da qualsiasi parte del mondo. Di questo fanno parte il Toy Business Forum e i LicenseTalks. Le aziende beneficiano della più grande rete mondiale del settore che la Spielwarenmesse ha costruito nel corso di decenni.

Opzioni ampliate di presentazioneGli espositori hanno la scelta: per la prima volta possono presentarsi in modo puramente digitale o, in aggiunta al loro stand, con un profilo virtuale. L'offerta della Spielwarenmesse Digital comprende i pacchetti Smart, Connect e Premium. Tutte le offerte includono la presentazione della propria azienda, di prodotti e licenze, così come importanti funzioni di comunicazione e di networking. Il pacchetto Smart è già incluso nel pacchetto marketing per tutti gli espositori della fiera in presenza a Norimberga. I pacchetti Connect e Premium permettono, inoltre, di inserire marche e di caricare comunicati stampa. Inoltre, i prodotti, le marche o l'azienda possono essere presentati in workshop o conferenze. Prenotando il pacchetto Premium, c'è anche la possibilità di presentare fino a 50 prodotti e di rendere ancora più vivace il profilo aziendale. Tutti gli espositori che hanno prenotato uno dei pacchetti digitali possono vedere, in qualsiasi momento grazie al lead tracking integrato, quali partecipanti hanno visitato il loro profilo aziendale. Ulteriori servizi possono essere aggiunti, su richiesta, a tutti e tre i pacchetti.

Informazioni più dettagliate sulla nuova offerta digitale sono riassunte al link www.spielwarenmesse.de/en/digital.

"Spielwarenmesse Digital rappresenta un'integrazione straordinaria alla presenza delle aziende in fiera e apre anche dimensioni completamente nuove per la visita reale alla fiera da parte di rivenditori e di acquirenti. Siamo lieti di poter offrire, nel futuro, questo servizio, orientato all'avvenire, insieme al nostro importante evento live", riassume Ernst Kick.

Avvertenza per le redazioni: la riproduzione non è soggetta ad onorario. Il materiale fotografico è a Vostra disposizione al link www.spielwarenmesse.de/media. Per favore fateci pervenire un esemplare dopo la pubblicazione.

Spielwarenmesse®La Spielwarenmesse eG, fornitrice di servizi, organizza la Spielwarenmesse®, la fiera più importante a livello mondiale per i giocattoli, gli hobby e il tempo libero. La Fiera Specializzata costituisce una piattaforma completa per le comunicazioni e le ordinazioni per 2.800 produttori nazionali ed internazionali. La presentazione delle novità e la visione d'insieme sul settore costituiscono un pacchetto di informazioni per l'orientamento annuale nel mercato per più di 65.000 acquirenti e commercianti specializzati, provenienti da più di 130 nazioni. Dal 2013 la definizione Spielwarenmesse® è protetta in Germania quale marchio.

Appuntamenti della fiera: Spielwarenmesse® Summer Edition 2021: da martedì fino a sabato, 20 – 24 luglio 2021Spielwarenmesse® 2022: da mercoledì a domenica, 2 – 6 febbraio 2022

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1444416/Spielwarenmesse_Digital.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1444734/Spielwarenmesse_Logo.jpg