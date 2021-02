Covid: Ats Milano, 'preoccupa città, Rt salito a 1.16 e +33% casi nelle scuole'

25 febbraio 2021 a

Milano, 25 feb. (Adnkronos) - La situazione di Milano "desta un po' di preoccupazioni". Lo ha detto a Sky Tg24 il direttore generale dell'Ats Milano, Walter Bergamaschi.

"Di fatto - ha detto - abbiamo un indice Rt che è passato a 1.16, in costante crescita ormai da diversi giorni, con una situazione soprattutto all'interno delle scuole preoccupante. Nelle scuole abbiamo il 33% di casi in aumento in una settimana".

Le scuole, ha aggiunto, "hanno sempre un po' anticipato l'epidemia all'interno della popolazione generale, oggi il 13% dei casi sono casi scolastici e quindi stiamo intervenendo per monitorare questa situazione e tenerla sotto controllo. Certamente serve uno sforzo ancora importante di responsabilizzazione di tutti i cittadini".