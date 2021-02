Olimpiadi: Ricci Bitti, 'vaccini atleti per Tokyo? Da Cio nessuna forzatura'

25 febbraio 2021 a

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Vaccini ad atleti per Tokyo? La posizione del Cio è molto precisa, tenuto conto della disponibilità molto diversa da paese a paese, non può imporre delle priorità, la salute è la prima cosa. La posizione del Cio è quella di non forzare nessuno. Poi a livello individuale io penso che ogni Comitato olimpico si stia attivando per vedere cosa si può fare in questo senso". Lo ha detto Francesco Ricci Bitti, presidente Asoif, l'associazione delle Federazioni Olimpiche estive, all'Adnkronos, sulla possibilità che tutti gli atleti e non solo vengano vaccinati contro il covid per le Olimpiadi di Tokyo 2021. "A livello di 206 comitati olimpici, ognuno seguirà sua politica che dipenderà dai rapporti con i singoli governi. L'auspicio è che ci sia una vaccinazione di un certo tipo, ma la posizione del Cio è molto precisa, non si forza niente. Ci sarà invece grande discussione sui protocolli, che sono ovviamente dei documenti in divenire. Ne sono usciti tre e oggi ci sarà la discussione sulle famiglie olimpiche e si discuterà sui playbook specifici", ha aggiunto Ricci Bitti.