Covid: ieri in Lombardia vaccinati 6.513 over 80, da inizio campagna 30mila

Milano, 25 feb. (Adnkronos) - Ieri hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid in Lombardia 6.281 anziani a cui si aggiungono i 232 che hanno ricevuto la seconda dose di vaccino, per un totale di 6.513 dosi somministrate agli over 80. Dall'inizio della campagna over 80, lo scorso 18 febbraio, sono state somministrate complessivamente 30.867 dosi a questa categoria di cittadini. Complessivamente nella giornata di ieri sono state somministrate 12.882 dosi di vaccino anti-Covid.

Intanto la campagna di vaccinazione rivolta agli anziani over 80 ha raggiunto le 519.707 adesioni. Ne mancano ancora circa 200mila all'appello tra gli aventi diritto.