Calcio: Tombolini, 'sul rosso a Freuler grave errore dell'arbitro'

25 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "L'errore dell'arbitro è stato abbastanza evidente. Sarebbe stato difficile decidere nel caso non ci fosse stato il Var ma avendo lo strumento di correzione è un errore grave. Il fatto che il pallone andasse in tutt'altra direzione rispetto alla porta è dirimente, non ci sono inoltre i parametri di un fallo violento. E' il caso scolastico del fallo da ammonizione per una azione da gol". E' il commento all'Adnkronos dell'ex arbitro Daniele Tombolini al rosso diretto al centrocampista dell'Atalanta Remo Freuler per un fallo ai danni di Mendy al 17' di gioco dell'andata degli ottavi di finale di Champions al Gewiss Stadium tra i bergamaschi e il Real Madrid, sfida condizionata dalla decisione dell'arbitro tedesco Stieler e dal gol all'86' dello stesso Mendy.