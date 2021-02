Covid: Pinotti, 'priorità vaccini, fuori tempo dibattito su riaperture'

25 febbraio 2021 a

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "I numeri assoluti di questa pandemia fanno paura, siamo a quasi 100mila morti, abbiamo perso un'intera generazione, per questo ora dobbiamo essere ancora più consapevoli che il traguardo e la speranza sono il vaccino per tutti e che, per arrivarci, come classe dirigente abbiamo il dovere di tenere controllati i contagi. Il dibattito sulle riaperture in un momento di ripresa del virus è fuori tempo". Lo ha sottolineato a Radio Immagina, la web radio del Pd, la senatrice Dem Roberta Pinotti, presidente della ommissione Difesa.

"Fa bene Draghi -ha aggiunto- a dire che le aziende farmaceutiche che non rispetteranno i contratti devono risponderne. Dai problemi nelle consegne risulta evidente che non sono stati adeguatamente attivati i sistemi produttivi che avrebbero consentito di rispettarli. Siamo di fronte a una sfida per il mondo che comporta di dover uscire anche dalle logiche della protezione dei diritti intellettuali, chi può deve produrre i vaccini e fa bene l'Unione europea a condurre questa battaglia".