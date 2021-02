25 febbraio 2021 a

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Il Movimento 5 Stelle non è una forza moderata e liberale, non lo è mai stata e non lo diventerà. Punto". Così su Facebook il senatore M5S Andrea Cioffi, in aperto contrasto con quanto dichiarato oggi, sulle pagine di Repubblica, dal ministro agli Affari esteri Luigi Di Maio.