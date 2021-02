Covid: Mazzeo, 'In Toscana momento critico, contagi e ricoveri in crescita'**

25 febbraio 2021 a

Firenze, 25 feb. - (Adnkronos) - "Oggi purtroppo i numeri ci consegnano una realtà che non registravamo dal 21 novembre: 1.374 nuovi casi su 12.584 prime diagnosi (10,9% il tasso di positività). E accanto a questo, superano quota mille anche i ricoveri nei reparti Covid-19 (1.012) di cui 159 in terapia intensiva. E' un momento critico, non possiamo nasconderlo, e se non ci saranno velocemente modifiche nell'andamento dei contagi, il rischio di una terza ondata, con tutte le conseguenze che questo potrebbe comportare, è davvero alto". Lo afferma il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, in un post su Facebook.

"Per questa ragione, non possono essere più accettabili comportamenti sbagliati: ora è il momento in cui servono più rigore, più controlli e, se necessario, più sanzioni - osserva Mazzeo - Sembra assurdo doverlo ripetere ancora, dopo un anno in cui quotidianamente conviviamo col dolore e le restrizioni, ma evidentemente si pensa di poter ancora sottovalutare questo virus e le sue terribili conseguenze. Io non mi stancherò mai di ripeterlo: prudenza, responsabilità e rispetto delle regole sono fondamentali".

Aggiunge infine Mazzeo: "A fronte di situazioni di particolare criticità, tra i primi provvedimenti presi dalla Regione c'è l'istituzione della zone rossa nel comune di Cecina e lo screening di massa gratuito nei comuni di Barga (Lucca), Ponte Buggianese (Pistoia) e a Sovicille (Siena). I residenti nei Comuni possono già prenotarsi sul portale https://territorisicuri.sanita.toscana.it/ Insieme ce la faremo. Forza Toscana".