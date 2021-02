25 febbraio 2021 a

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - Il Presidente della Lega Serie A ha disposto "il rinvio a mercoledì 17 marzo 2021, con inizio alle ore 15.00, della gara Torino-Sassuolo, programmata per venerdì 26 febbraio 2021 alle ore 20.45 e valida per la 5° giornata di ritorno del Campionato di Serie A Tim". Lo rende noto la Lega Serie A. La gara è stata rinviata per i casi di covid tra i giocatori granata.