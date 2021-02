Webuild: nuovo Laboratorio di ricerca con Università Genova

25 febbraio 2021 a

Milano, 25 feb. (Adnkronos) - "Qual è la cosa più bella che si può fare oggi come azienda? Investire sul futuro, coltivando le nuove generazioni ed investendo nelle università, ma soprattutto facendolo tutti insieme. Questo è il nuovo modello da adottare per contribuire a rendere l'Italia sempre più competitiva nel mondo”. Pietro Salini, amministratore delegato del Gruppo Webuild ha partecipato con queste parole alla presentazione del nuovo Laboratorio di ricerca nato dalla collaborazione tra Webuild e l'Università di Genova, UniWeLab, un nuovo segnale di attenzione del gruppo che ha ricostruito il Ponte Morandi al territorio della Liguria.

“Genova - ha proseguito Salini - è una città che ha un glorioso passato e che avrà un bellissimo futuro se questa generazione sarà in grado di operare per permetterle di diventare da terminale di merci a punto di origine della distribuzione di queste merci nel resto di Europa. Con l'alta velocità colleghiamo Genova con il resto d'Europa e a Milano con una metro ideale, permettendo che posti straordinari come questi, in cui arte bellezza e cultura hanno albergato per centinaia di anni, mantengano la loro spinta propulsiva. Dobbiamo dotare il territorio di occasioni per poter fare, e ce ne sono tante", aggiunge.

"Il nostro Paese - continuna - ha un programma di infrastrutture che rappresentano una grande occasione per cambiare in meglio, e Webuild intende contribuire a fornire soluzioni creative per le esigenze del domani in modo sostenibile, la sfida del futuro che ci vede tutti in prima linea”. L'iniziativa di collaborazione con l'Università di Genova rientra nell'ambito dei programmi di formazione, borse di studio e talent attraction per i giovani che da anni Webuild realizza in partnership con università in Italia e nel mondo. Il gruppo promuove partnership collaborative in tema di Ricerca e Innovazione, in un'ottica di Open Innovation. Altri accordi sono stati realizzati con università come il Politecnico di Milano, l'Università Bocconi, la University of Technology di Sydney e la University of Melbourne.