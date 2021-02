Covid: Puglia, nuovi casi in crescita, 1.154 su 10256 test, 27 morti e 1245 guariti (2)

25 febbraio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Sono stati registrati 27 decessi: 9 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia Bat, 3 in provincia di Foggia, 6 in provincia di Lecce, 7 in provincia di Taranto. Ieri i morti erano 24. In tutto in Puglia sono 3.856. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.532.395 test. Sono 107.933 i pazienti guariti. Ieri erano 106.688 (+1.245). Sono 31.972 i casi attualmente positivi. Ieri erano 32.090 (-118).

I pazienti ricoverati sono sostanzialmente stabili: 1.418 contro i 14.17 di ieri. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 143.770, così suddivisi: 54.847 nella provincia di Bari; 15.393 nella provincia di Bat; 10.648 nella provincia di Brindisi; 28.974 nella provincia di Foggia; 12.222 nella provincia di Lecce; 20.949 nella provincia di Taranto; 577 attribuiti a residenti fuori regione;160 provincia di residenza non nota.