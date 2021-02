Governo: Giammanco, 'grave che Fi Sicilia non abbia suoi rappresentanti'

25 febbraio 2021 a

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Alla luce delle ultime nomine di viceministri e sottosegretari, è molto grave dover constatare che non sia presente alcun rappresentante di Forza Italia Sicilia nella squadra di governo. E' fin troppo evidente che se il partito riesce a mantenere percentuali di consenso non esaltanti ma dignitose è proprio grazie al prezioso contributo e alle performance delle regioni del Sud". Lo afferma Gabriella Giammanco, portavoce di Forza Italia in Sicilia e vicecapogruppo in Senato.

“La Sicilia, in particolare, è da sempre granaio di voti per Forza Italia. Alle elezioni regionali -ricorda l'esponente azzurra- abbiamo raggiunto il 17%, a fronte dei consensi a una cifra delle regioni del Centro-Nord. Alle elezioni europee abbiamo mantenuto quel 17%, a fronte dell'8 a livello nazionale. Dato che, senza il voto dei siciliani che rappresentano ben il 10% degli elettori italiani, sarebbe crollato al 6,3%. Forza Italia in Sicilia può contare su 700 amministratori locali, solo la provincia di Messina ne conta più del Veneto o della Lombardia. Eppure la Sicilia non ha alcun rappresentante nel governo Draghi, nè tra le prime nè tra le seconde file".

"Credo -conclude Giammanco- che il presidente Berlusconi e i dirigenti di partito tutti debbano aprire una seria riflessione su questo. In caso contrario il rischio è di veder presto disperdere questo enorme capitale”.